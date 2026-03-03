Жуков ответил обвинившему его в шепелявости и профнепригодности Губину

Сергей Жуков изменил текст песни «Алешка» в ответ на критику Губина

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ответил певцу и композитору Андрею Губину, назвавшему его шепелявым и профнепригодным. Соответствующий пост артист выложил в Telegram-канале.

Музыкант опубликовал видео со стадионного выступления, на котором ему подпевают десятки тысяч поклонников. Кадры Жуков сопроводил хитом «Алешка», изменив его текст. Изображая шепелявость, артист пожаловался, что слова в его песнях давно не разобрать, потому что «у Сережки с дикцией беда» и «с таким произношением никуда».

«Хорошо, что есть фанаты у меня и поют все песни за меня. А иначе поняла б страна, что давно уже профнепригодный я», — сыронизировал Жуков.

Накануне в интервью журналистке Ксении Собчак Губин назвал позором выступления Жукова. Он раскритиковал коллегу за шепелявость и указал на его профнепригодность. Артист также ужаснулся «уровню общества», которое нормально воспринимает выступления певца с дефектом речи.