Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:29, 3 марта 2026Культура

Жуков ответил обвинившему его в шепелявости и профнепригодности Губину

Сергей Жуков изменил текст песни «Алешка» в ответ на критику Губина
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ответил певцу и композитору Андрею Губину, назвавшему его шепелявым и профнепригодным. Соответствующий пост артист выложил в Telegram-канале.

Музыкант опубликовал видео со стадионного выступления, на котором ему подпевают десятки тысяч поклонников. Кадры Жуков сопроводил хитом «Алешка», изменив его текст. Изображая шепелявость, артист пожаловался, что слова в его песнях давно не разобрать, потому что «у Сережки с дикцией беда» и «с таким произношением никуда».

«Хорошо, что есть фанаты у меня и поют все песни за меня. А иначе поняла б страна, что давно уже профнепригодный я», — сыронизировал Жуков.

Накануне в интервью журналистке Ксении Собчак Губин назвал позором выступления Жукова. Он раскритиковал коллегу за шепелявость и указал на его профнепригодность. Артист также ужаснулся «уровню общества», которое нормально воспринимает выступления певца с дефектом речи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok