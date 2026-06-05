На Западе рассказали о значении «Форта-М» на «Адмирале Нахимове»

AR: «Панцири» и «Форт-М» крейсера «Адмирал Нахимов» усилят ПВО Северного флота

Новые средства противовоздушной обороны (ПВО), которые получил модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», усилят защиту Северного флота. О значении нового корабля рассказало западное издание Army Recognition (AR).

«Адмирал Нахимов» получил шесть комплексов «Панцирь-М», которые расширят возможности обороны на ближней дистанции. Зенитная установка несет две пушки калибра 30 миллиметров и управляемые ракеты. Также в арсенал крейсера вошел комплекс «Форт-М» с боекомплектом в 96 ракет. Автор отметил, что современные радиолокационные системы и цифровая архитектура управления огнем улучшат координацию между средствами обнаружения и зенитными комплексами.

«Возвращение [крейсера "Адмирал Нахимов"] усилит противовоздушную оборону Северного флота, расширит арсенал средств дальнего поражения и обеспечит наличие корабля с ядерной силовой установкой, оптимизированного для длительных операций в Арктике», — говорится в материале.

Ранее в июне пресс-служба Северного флота сообщила о старте завершающего этапа испытаний «Адмирала Нахимова» после ремонта.