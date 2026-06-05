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Забота о себе
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01:03, 5 июня 2026Забота о себе

Названа самая разрушительная для здоровья сердца поза для сна

Кардиолог Кальс: Сон на спине у некоторых людей повышает риск инфаркта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lia Koltyrina / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Рикардо Кальс назвал одну позу для сна самой разрушительной для здоровья сердца. Ее он назвал в разговоре с изданием Metropoles.

Кальс предупредил, что сон на спине у некоторых людей приводит к смещению языка и мягкого неба назад, из-за чего сужаются дыхательные пути и возникает апноэ. Это заболевание негативно сказывается на работе сердца, подчеркнул он.

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«Существует прямая связь между апноэ и высоким кровяным давлением, повышающим риск острого инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий», — пояснил доктор. Заподозрить апноэ можно по таким симптомам, как дневная усталость, раздражительность и трудности с концентрацией внимания, добавил Кальс.

Ранее сомнолог Александр Казаченко рассказал о причинах частых ночных пробуждений. Одной из них, по его словам, является высокий уровень тревожности.

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