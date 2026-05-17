Россиянам назвали четыре провоцирующие пробуждения среди ночи привычки

Сомнолог Казаченко: Высокий уровень тревожности может привести к бессоннице

В большинстве случаев бессонница является следствием образа жизни человека, предупредил кандидат медицинских наук, сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Казаченко. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил россиянам четыре провоцирующие пробуждения среди ночи привычки.

Первым провокатором бессонницы врач назвал использование гаджетов перед сном. По его словам, если человек вечером проводит много времени перед телевизором, компьютером или смартфоном, он не расслабляется, поскольку его мозг вынужден активно обрабатывать информацию. Кроме того, синий свет экрана подавляет выработку гормона мелатонина, что также негативно сказывается на качестве сна.

Также причиной нарушений сна считается высокий уровень тревожности и постоянное напряжение, добавил Казаченко. «Если в течение дня человек находится в стрессе, организм не может быстро переключиться в режим отдыха ночью. Со временем это может перерасти в хроническую проблему, требующую внимания специалиста», — предостерег он.

Третья провоцирующая бессонницу привычка — нарушение режима сна, подчеркнул врач. Если ложиться в разное время и пытаться «отоспаться», биоритмы организма сбиваются, из-за чего нарушаются гормональная регуляция, структура сна и фазы восстановления. Врач подчеркнул: со временем это приводит не просто к усталости, а к системному истощению, проявляющемуся ухудшением памяти, концентрации и эмоционального состояния.

Также Казаченко уточнил, что качество сна может ухудшать неправильное питание вечером. «Плотные ужины, тяжелая пища, кофе и алкоголь перед сном перегружают организм и мешают нормальному засыпанию. Гораздо эффективнее ужинать за три-четыре часа до сна, выбирать легкий перекус и стараться ограничивать стимуляторы», — посоветовал доктор.

