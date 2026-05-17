18:20, 17 мая 2026Россия

Российского депутата задержали после взрыва на заправке в Пятигорске

Shot: Депутата Саградова задержали после взрыва на АЗС в Пятигорске
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российского депутата Давида Саградова задержали после взрыва на заправке в Пятигорске — он оказался директором сети автомобильных заправочных станций (АЗС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 38-летний предприниматель дал показания следствию после того, как на принадлежащей ему АЗС произошла утечка и взрыв, в котором пострадали шесть человек. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Саградов может лишиться свободы сроком на шесть лет.

Уточняется, что в 2022 году на депутата уже заводили дело из-за незаконного предпринимательства. С апреля 2017 по 2023 год мужчина продавал сжиженный углеводородный газ на десяти АГЗС без лицензии. Доход за этот период составил 468,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что взрыв на АЗС в Пятигорске произошел из-за разгерметизации рукава и использования небезопасного газового оборудования. Пожар на заправке случился в субботу, 16 мая.

