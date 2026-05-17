Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 17 мая 2026Мир

Названа главная опасность для Германии

Вагенкнехт: Мерц и его хаотичная коалиция стали главной опасностью для Германии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Правление канцлера Германии Фридриха Мерца может закончиться для страны катастрофой. Такое мнение в социальной сети X выразила основательница партии BSW Сара Вагенкнехт, назвавшая главу государства опасным для него.

«Мерц и его хаотичная коалиция, которая может экономически разрушить нашу страну и втянуть ее в крупную войну, представляют главную опасность для Германии. Еще три года правления Мерца станут катастрофой для нашей страны», — полагает Вагенкнехт.

Политик добавила, что нынешняя политическая система лишь приближает Германию к краху. При этом ее представители ведут себя «все более авторитарно и недемократично».

Ранее Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку из-за тяжелой ситуации в стране. Она добавила, что, согласно последнему опросу, 87 процентов граждан недовольны работой правительства Германии и желают досрочного распада коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского

    У захватчика трона в Эрмитаже нашли нож в неожиданном месте

    БПЛА повторно атаковали Энергодар и повредили ЛЭП

    Папа Римский приобщился к «сикс-севен»

    Названа главная опасность для Германии

    Пожар на востоке Москвы ликвидировали

    Муж и жена отметили 75-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет крепкого брака

    Недовольный ремонтом автовладелец сдал механиков ТЦК

    Российского депутата задержали после взрыва на заправке в Пятигорске

    На Украине решили демонтировать аллею памяти для сокрытия потерь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok