Вагенкнехт: Мерц и его хаотичная коалиция стали главной опасностью для Германии

Правление канцлера Германии Фридриха Мерца может закончиться для страны катастрофой. Такое мнение в социальной сети X выразила основательница партии BSW Сара Вагенкнехт, назвавшая главу государства опасным для него.

«Мерц и его хаотичная коалиция, которая может экономически разрушить нашу страну и втянуть ее в крупную войну, представляют главную опасность для Германии. Еще три года правления Мерца станут катастрофой для нашей страны», — полагает Вагенкнехт.

Политик добавила, что нынешняя политическая система лишь приближает Германию к краху. При этом ее представители ведут себя «все более авторитарно и недемократично».

Ранее Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку из-за тяжелой ситуации в стране. Она добавила, что, согласно последнему опросу, 87 процентов граждан недовольны работой правительства Германии и желают досрочного распада коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.