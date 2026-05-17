Популярная певица вышла на ковровую дорожку в прозрачном платье

Певица Шарлотт Карден вышла на дорожку Каннского фестиваля в прозрачном платье

Канадская певица Шарлотт Карден стала гостьей Каннского кинофестиваля. Снимки знаменитости публикует Page Six.

Популярная исполнительница вышла на ковровую дорожку в вечернем платье из прозрачного кружева черного цвета. Образ люксового бренда Saint Laurent она дополнила босоножками в тон и массивными серьгами.

В то же время Карден предпочла макияж в нюдовых оттенках, сделав акцент на ярко-красные губы.

В мае 2025 года звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале, однако гости продолжают игнорировать дресс-код. Среди нарушителей оказалась и актриса Деми Мур, которая появилась на фестивале в лиловом платье Gucci из полупрозрачной ткани.