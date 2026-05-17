20:02, 17 мая 2026

«Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 17 мая, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в первом тайме с пенальти забил Александр Соболев.

«Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в чемпионате. На втором месте финишировал «Краснодар», который набрал 66 очков. В последнем туре «горожане» на своем поле победили «Оренбург» (3:0).

«Зенит» стал чемпионом России в рекордный 11-й раз. Ранее петербуржцы делили первое место по числу титулов в РПЛ (10) с московским «Спартаком».

