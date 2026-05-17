Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:50, 17 мая 2026Мир

Спецпредставитель Путина прокомментировал теорию заговора о России и США

Дмитриев прокомментировал слухи о якобы вмешательстве России в выборы в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Теорию заговора о якобы вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года создали для того, чтобы подорвать позиции отношения двух стран и ослабить позиции главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», — отметил глава РФПИ.

Таким образом Дмитриев ответил на публикацию отрывка из интервью генпрокурора США Тодда Бланша, который заявил, что весь заговор о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году «не имеет под собой абсолютно никаких доказательств» и нанес большой ущерб США. Генпрокурор добавил, что американцы должны задать вопрос, «с какой целью этот заговор вообще появился».

В августе 2025 года Трамп заявил, что фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является крупнейшим скандалом в американской истории. Он подчеркнул, что виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России

    Попавший в стыковые матчи клуб РПЛ уволил тренера

    США потратят миллиарды на строительство подлодок

    Спецпредставитель Путина прокомментировал теорию заговора о России и США

    Озвучены перспективы ВСУ на важном участке фронта в ДНР

    Правительство Брянской области отправили в отставку

    «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ

    Глава МИД ОАЭ назвал атаку беспилотника в районе АЭС «Барака» террористическим актом

    Стало известно о состоянии раненых детей после атак ВСУ по Белгороду

    Куба пообещала защищаться в случае нападения США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok