Дмитриев прокомментировал слухи о якобы вмешательстве России в выборы в США

Теорию заговора о якобы вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года создали для того, чтобы подорвать позиции отношения двух стран и ослабить позиции главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», — отметил глава РФПИ.

Таким образом Дмитриев ответил на публикацию отрывка из интервью генпрокурора США Тодда Бланша, который заявил, что весь заговор о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году «не имеет под собой абсолютно никаких доказательств» и нанес большой ущерб США. Генпрокурор добавил, что американцы должны задать вопрос, «с какой целью этот заговор вообще появился».

В августе 2025 года Трамп заявил, что фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является крупнейшим скандалом в американской истории. Он подчеркнул, что виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену.