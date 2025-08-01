Трамп пригрозил виновным в «крупнейшем скандале в истории» США

Трамп: Фабрикация разведданных о России — крупнейший скандал в истории США

Фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является крупнейшим скандалом в американской истории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Это крупнейший скандал в истории Америки. Виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену», — пригрозил американский лидер.

Трамп добавил, что фабрикация разведданных полностью раскрыта, а все факты по этому делу «изложены черным по белому». Глава белого дома подчеркнул, что повторения подобных ситуаций допускать нельзя.

Ранее директор Федерального бюро расследований Кэш Пател сообщил, что штаб экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон хотел сфабриковать данные о якобы сговоре Дональда Трампа и России в 2016 году.