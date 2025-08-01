ФБР: Штаб Клинтон хотел сфабриковать данные о Трампе и России в 2016 году

Штаб экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон хотел сфабриковать данные о якобы сговоре действующего американского лидера Дональда Трампа и России в 2016 году. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател в соцсети Х.

Кэш Пател заявил, что ФБР обратило внимание на приложение к докладу спецпрокурора США Джона Дарема среди многих других документов. Приложение было рассекречено спецслужбами и опубликовано главой юридического комитета Сената Конгресса США Чаком Грассли.

«В нем была раскрыта совершенно секретная часть доклада Дарема: доказательства того, что кампания Клинтон планировала подставить президента Трампа и сфабриковать фальшивку о сговоре с Россией», — написал глава ФБР.

22 июля Дональд Трамп обвинил экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, а также Хиллари Клинтон и других демократов в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

