Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений против России

Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений о вмешательстве РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил своего предшественника, демократа Барака Обаму в фабрикации обвинений против России.

По словам политика, Обама, экс-глава Белого дома Джо Байден, кандидат в президенты Хилари Клинтон и другие участвовали в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

«Обама сам придумал этот фейк "Россия, Россия, Россия". Преступление века. Неопровержимые доказательства. Серьезная угроза нашей стране!» — написал Трамп.

Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард опубликовала доказательства, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы.

