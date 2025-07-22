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05:14, 22 июля 2025Мир

Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений против России

Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений о вмешательстве РФ в выборы в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил своего предшественника, демократа Барака Обаму в фабрикации обвинений против России.

По словам политика, Обама, экс-глава Белого дома Джо Байден, кандидат в президенты Хилари Клинтон и другие участвовали в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

«Обама сам придумал этот фейк "Россия, Россия, Россия". Преступление века. Неопровержимые доказательства. Серьезная угроза нашей стране!» — написал Трамп.

Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард опубликовала доказательства, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы.

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