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01:00, 3 августа 2026 (обновлено: 01:09, 3 августа 2026)Мир

Трамп назвал дату переговоров США и Ирана

Трамп: США и Иран перейдут к переговорам 3 августа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам 3 августа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One, его слова приводит ТАСС.

«Мы будем вести с ними диалог, это будет происходить в формате переговоров. Они начнутся завтра днем», — заявил Трамп.

Также американский лидер заявил, что США готовились нанести новый удар по Исламской Республике, однако Иран и Саудовская Аравия убедили Трампа не делать этого.

Ранее США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран. Темой переговоров будут вопросы по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

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