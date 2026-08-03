Мендель сделала заявление о внутреннем кризисе на Украине

Мендель: Я смотрю, как умирает моя страна, и слышу аплодисменты на Западе

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche затронула внутренний кризис в стране.

«Государство обвиняет тех, кто бежит из страны, а народ обвиняет государство — это взаимное предательство», — сказала она.

Также Мендель добавила, что ежедневно наблюдает за картами боев и видит, как Украина теряет территории, людей, экономику и будущее.

«Мы исчезаем. Я смотрю, как умирает моя страна, и слышу аплодисменты на Западе», — заключила бывшая пресс-секретарь.

До этого Мендель отметила, что украинский лидер — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией.