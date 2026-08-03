Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:26, 3 августа 2026Россия

В России назвали возможный срок завершения иранского конфликта

Карасин: Иранский конфликт может завершиться к началу 2027 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Иранский конфликт «по логике развития событий» может завершиться либо до конца 2026 года, либо к началу 2027 года. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями».

«Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решен по логике развития событий, потому что жить в такой обстановке ни странам Ближнего Востока, ни тем более Ирану некомфортно», — назвал срок Карасин.

Ранее США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран. Темой переговоров будут вопросы по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Очень-очень трудно». В конгрессе США сообщили о сложных переговорах с Украиной по Patriot
    Девушка решила порадовать коллег выпечкой и едва не отравила их
    Более ста городов одной страны ЕС ограничили потребление воды
    В России назвали возможный срок завершения иранского конфликта
    Известная певица раскрыла роль Димы Билана в ее жизни
    Появилось видео смертельной аварии на трассе в Дагестане
    12 голых мужчин прибежали в элитный район города на глазах у прохожих
    Названы способы ускорить ноутбук
    В Германии заявили о катастрофической ситуации с бюджетом страны
    Экономике одной европейской страны предрекли спад из-за конфликта в Иране
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok