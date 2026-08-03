Карасин: Иранский конфликт может завершиться к началу 2027 года

Иранский конфликт «по логике развития событий» может завершиться либо до конца 2026 года, либо к началу 2027 года. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями».

«Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решен по логике развития событий, потому что жить в такой обстановке ни странам Ближнего Востока, ни тем более Ирану некомфортно», — назвал срок Карасин.

Ранее США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран. Темой переговоров будут вопросы по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.