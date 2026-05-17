21:21, 17 мая 2026

Сборная России по самбо выиграла медальный зачет чемпионата Европы

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: SPUTNIK / Reuters

Национальная команда России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси. Об этом сообщает «Чемпионат».

Турнир проходил с 16 по 17 мая. Суммарно представители России завоевали 13 золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Российская сборная выступала на турнире в полном составе. Представители страны участвовали в соревнованиях под государственным флагом и с национальным гимном.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

