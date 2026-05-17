22:03, 17 мая 2026

На Украине предрекли усиление российских ударов после атаки ВСУ на Московский регион

Лукашук: ВС РФ могут усилить удары по Украине после атак на Московский регион
Марина Совина

Фото: Globallookpress.com

Российские войска могут усилить удары по Украине после атак на Московский регион, предрек глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«После сегодняшних событий в Москве РФ прогнозируемо может усилить атаки дронами и ракетами по нашим городам», — допустил чиновник, призвав украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки на подлете к столице сбито больше 130 беспилотников. В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жертвами стали три человека, еще пять пострадали.

