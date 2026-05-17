На Украине предрекли усиление российских ударов после атаки ВСУ на Московский регион

Российские войска могут усилить удары по Украине после атак на Московский регион, предрек глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«После сегодняшних событий в Москве РФ прогнозируемо может усилить атаки дронами и ракетами по нашим городам», — допустил чиновник, призвав украинцев не игнорировать воздушную тревогу.
Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки на подлете к столице сбито больше 130 беспилотников. В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жертвами стали три человека, еще пять пострадали.