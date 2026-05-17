На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса

FT: Мировой энергетический кризис вступает в новую фазу в преддверии лета

Мировой энергетический кризис из-за конфликта в Иране вступает в новую фазу в преддверии лета, об этом предупредило издание Financial Times (FT).

Отмечается, что кризис провоцирует ожидаемый спрос на кондиционеры и туристические поездки, что создает дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, дизтоплива, бензина и авиационного керосина.

«В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса», — говорится в материале.

Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл сообщил, что его команда изучает сценарии при цене на нефть марки Brent по 180 долларов за баррель, что приведет к инфляции и рецессии в ряде европейских стран.

Ранее глава немецкой компании Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер заявила, что экономика Германии оказалась в таком драматичном состоянии, в котором не бывала со времен завершения Второй мировой войны. Она уверена, что пандемия коронавируса — ничто по сравнению с тем, что происходит в настоящее время.

