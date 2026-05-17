Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:14, 17 мая 2026Экономика

На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса

FT: Мировой энергетический кризис вступает в новую фазу в преддверии лета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Мировой энергетический кризис из-за конфликта в Иране вступает в новую фазу в преддверии лета, об этом предупредило издание Financial Times (FT).

Отмечается, что кризис провоцирует ожидаемый спрос на кондиционеры и туристические поездки, что создает дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, дизтоплива, бензина и авиационного керосина.

«В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса», — говорится в материале.

Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл сообщил, что его команда изучает сценарии при цене на нефть марки Brent по 180 долларов за баррель, что приведет к инфляции и рецессии в ряде европейских стран.

Ранее глава немецкой компании Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер заявила, что экономика Германии оказалась в таком драматичном состоянии, в котором не бывала со времен завершения Второй мировой войны. Она уверена, что пандемия коронавируса — ничто по сравнению с тем, что происходит в настоящее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

    В Ираке обнаружили еще одну секретную базу Израиля

    Российский военный уничтожил почти 40 дронов ВСУ за день

    Нарушивший воздушное пространство Латвии неизвестный дрон оказался украинским

    Всемирно известный иллюзионист посетил Украину

    Стало известно о важном продвижении российских военных в ДНР

    На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса

    Немецкий эксперт предупредил о последствиях отказа от переговоров с Россией

    Семак высказался о победе «Зенита» в чемпионате России

    Часть Запорожской области вновь осталась без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok