14:39, 12 мая 2026Экономика

Немецкий бизнес забил тревогу из-за драматичного состояния экономики

Handelsblatt: Экономика ФРГ чувствует себя хуже, чем во времена пандемии
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Экономика Германии оказалась в таком драматичном состоянии, в котором не бывала со времен завершения Второй мировой войны. Об этом заявила глава немецкой компании Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер. Ее процитировало Handelsblatt.

Она заявила, что пандемия коронавируса ничто по сравнению с тем, что происходит сейчас. К числу наиболее серьезных проблем предприниматель отнесла высокие процентные ставки, инфляцию, угрозу рецессии, высокие цены на энергоносители и гигантскую волну китайских товаров, которые наводняют европейский рынок.

«В то же время рушится альянс с Америкой. Во Франции проявляются диктаторские тенденции, возможно, даже авторитарные структуры», — уточнила бизнесмен.

Кроме того, она призвала учесть общую нагрузку на пенсионную систему и посетовала на планы властей ввести налог на богатство.

При этом Лейбингер-Каммюллер признала, что хотя компания сократила тысячи рабочих мест по всему миру, объем заказов растет, бизнес по производству лазеров для полупроводниковой промышленности процветает, отчасти благодаря высокому спросу со стороны строительства центров обработки данных.

По итогам апреля инфляция в Германии ускорилась до 2,9 процента. Одной из причин этого стал ближневосточный кризис, разогнавший цены на топливо.

