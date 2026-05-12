Иранский кризис разогнал инфляцию в европейской стране

Destatis: Инфляция в Германии ускорилась до 2,9 процента

По итогам прошлого месяца инфляция в Германии ускорилась до 2,9 процента. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление (Destatis) этой ведущей экономики Европейского союза (ЕС).

Как отметила глава ведомства Рут Бранд, общая инфляция выросла второй месяц подряд в результате очередного повышения цен на энергоносители, вызванного войной с Ираном. Потребители особенно ощущают сохраняющееся ценовое давление на автомобильное топливо.

Цены на энергоносители в апреле 2026 года были на 10,1 процента выше, чем во второй весенний месяц прошлого года. Продукты питания в годовом выражении подорожали на 1,2 процента.

В марте инфляция в Германии оценивалась в 2,7, а в феврале — в 1,9 процента.

В конце минувшей недели The New York Times назвало конфликт на Ближнем Востоке экономической катастрофой для большей части Европы. Речь идет о том, что блокада Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20 процентов мирового экспорта нефти и газа, привела к росту цен на энергоносители, усилению инфляции и подавлению неуверенного экономического роста. Правительство Германии уже снизило прогноз экономического роста на 2026 год в два раза, до 0,5 процента, из-за роста цен, связанного с войной.