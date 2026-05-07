Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:48, 7 мая 2026Мир

Конфликт на Ближнем Востоке назвали катастрофой для Европы

NYT: Конфликт на Ближнем Востоке стал экономической катастрофой для Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Handout / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке стал экономической катастрофой для большей части Европы. Об этом в статье для The New York Times (NYT) заявила немецкий политолог Клаудия Майор.

«Война с Ираном стала экономической катастрофой для большей части Европы», — написала она.

По словам эксперта, практически полное закрытие Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20 процентов мирового экспорта нефти и газа, привело к росту цен на энергоносители, усилению инфляции и подавлению неуверенного экономического роста.

Она отметила, что правительство Германии снизило прогноз экономического роста на 2026 год в два раза, до 0,5 процента, из-за роста цен, связанного с войной.

Ранее эго американского президента Дональда Трампа стало главным препятствием миру Ирана и США. По данным источника, иранцы пока отказываются дать ему то, что необходимо для сохранения своего достоинства и выхода из сложившейся ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

    Европейский банк частично продаст свой российский бизнес

    Госсекретарь США перешел на гангста-рэп

    Россиянин оказался в СИЗО за переданный аккаунт в соцсети

    Разработчик «Тени» представил тактическую сеть для МОГ

    В сети обсудили фигуру дочери Дмитрия Маликова в мини-шортах

    Готовность Украины принять шокирующие условия ради европейского кредита оценили

    Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 24

    На территории нефтебазы в Латвии разбился беспилотник

    Названо здоровое количество мочеиспусканий в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok