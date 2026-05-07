Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 7 мая 2026Мир

Эго Трампа назвали препятствием миру

Politico: Эго Трампа стало главным препятствием миру Ирана и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Эго американского президента Дональда Трампа стало главным препятствием миру Ирана и США. Об этом в беседе с американским Politico рассказал близкий к американо-иранским переговорам чиновник одной из стран Персидского залива.

«Иранцы пока отказываются дать ему то, что необходимо для сохранения своего достоинства и выхода из сложившейся ситуации», сказал собеседник издания, отметив, что сам Трамп «очень хочет, чтобы это закончилось».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом не боится открыто не соглашаться с ним.

В январе источники Politico из стран НАТО поделились, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте вынужден «подлизываться» к президенту США Дональду Трампу для сохранения единства и устойчивости блока, но многие другие политики сознательно игнорируют эго Трампа «на свой страх и риск».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

    В Минцифры высказались о планах по ограничению интернета в Москве

    Популярный российский рэпер купил элитную квартиру в Петербурге

    Грузовой корабль Tianzhou-9 вернулся на Землю

    Рэперша Карди Би вышла в свет в прозрачном платье

    Россиянка описала жизнь в Израиле словами «оказалась дороже, чем ожидалось»

    Власти Литвы пригрозили гражданам последствиями за празднование Дня Победы

    Российские фермеры пригрозили уничтожить свой картофель

    Стало известно об особом отношении главкома ВСУ к участникам вторжения в Курскую область

    Пойманный полицейскими россиянин заговорил на придуманном языке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok