Эго Трампа назвали препятствием миру

Politico: Эго Трампа стало главным препятствием миру Ирана и США

Эго американского президента Дональда Трампа стало главным препятствием миру Ирана и США. Об этом в беседе с американским Politico рассказал близкий к американо-иранским переговорам чиновник одной из стран Персидского залива.

«Иранцы пока отказываются дать ему то, что необходимо для сохранения своего достоинства и выхода из сложившейся ситуации», сказал собеседник издания, отметив, что сам Трамп «очень хочет, чтобы это закончилось».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом не боится открыто не соглашаться с ним.

В январе источники Politico из стран НАТО поделились, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте вынужден «подлизываться» к президенту США Дональду Трампу для сохранения единства и устойчивости блока, но многие другие политики сознательно игнорируют эго Трампа «на свой страх и риск».