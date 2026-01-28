Генсека НАТО упрекнули за «подлизывание» Трампу

Politico: Генсек НАТО Рютте вынужден подлизываться к Трампу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынужден «подлизываться» к президенту США Дональду Трампу для сохранения единства и устойчивости альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на мнение депутатов альянса.

«В интересах альянса [Рютте] подлизывается к Трампу. Но вопрос в том, где этому конец?» — сказал один из собеседников издания.

При этом Politico указывает, что подобная тактика генсека может подорвать авторитет НАТО и спровоцировать Трампа на еще более смелую политику по отношению к альянсу. «Политики во всем мире и в этой стране игнорируют эго Трампа на свой страх и риск», — указал политолог из Университета Мэри Вашингтон Стивен Фарнсворт.

Ранее несколько европейских политиков выступили против Рютте. «Рютте думает, что грубое поведение по отношению к европейцам понравится [президенту США Дональду] Трампу. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс между усилиями США и Европы», — сказала депутат Европарламента и бывший министр Франции Натали Луазо.