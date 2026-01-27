Politico: Европейские политики выступили против фанатика Трампа Рютте

Европейские политики выступили против генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте. Об этом сообщает Politico.

«Это был позорный момент. Рютте думает, что грубое поведение по отношению к европейцам понравится [президенту США Дональду] Трампу. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс между усилиями США и Европы», — сказала депутат Европарламента и бывший министр Франции Натали Луазо.

Бывший посол Франции в НАТО Мюриэль Доменак раскритиковала Рютте и отметила, что демонстрация европейской слабости для получения гарантий США — это устаревший подход, который посылает неверный сигнал России.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, не упоминая конкретно Рютте, выразила мнение, что сегодня становится видна необходимость европейского компонента НАТО.

Как отмечает издание, идея укрепления европейцев в рамках военного альянса, впервые выдвинутая Францией несколько лет назад, теперь поддерживается другими странами, включая Германию.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал Рютте за слова о неспособности Европы защитить себя без США. По его словам, «дорогой» Рютте неправ, и европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою безопасность.