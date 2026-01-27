Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 27 января 2026Мир

В Европе выступили против «фанатика Трампа»

Politico: Европейские политики выступили против фанатика Трампа Рютте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские политики выступили против генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте. Об этом сообщает Politico.

«Это был позорный момент. Рютте думает, что грубое поведение по отношению к европейцам понравится [президенту США Дональду] Трампу. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс между усилиями США и Европы», — сказала депутат Европарламента и бывший министр Франции Натали Луазо.

Бывший посол Франции в НАТО Мюриэль Доменак раскритиковала Рютте и отметила, что демонстрация европейской слабости для получения гарантий США — это устаревший подход, который посылает неверный сигнал России.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, не упоминая конкретно Рютте, выразила мнение, что сегодня становится видна необходимость европейского компонента НАТО.

Как отмечает издание, идея укрепления европейцев в рамках военного альянса, впервые выдвинутая Францией несколько лет назад, теперь поддерживается другими странами, включая Германию.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал Рютте за слова о неспособности Европы защитить себя без США. По его словам, «дорогой» Рютте неправ, и европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Лифт с пассажиром рухнул в российском городе

    Министр обороны Украины подтвердил запуск Россией дронов со Starlink

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok