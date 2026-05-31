Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:26, 31 мая 2026Россия

Ударные дроны ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в российском регионе

Семякина: Жертвой атаки ВСУ в Геническе стал ребенок, еще 10 человек пострадали
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку ударными дронами на город Геническ Херсонской области. В результате погиб ребенок, еще 10 мирных жителей пострадали, о чем рассказала глава Генического муниципального округа Юлия Семякина, пишет РИА Новости.

Удар беспилотниками пришелся на четыре многоквартирных дома, уточнила чиновница. «Пострадали 11 жителей Генического муниципального округа. В том числе ребенок. Ребенок, к сожалению, погиб», — сообщила Семякина.

Она подчеркнула, что атака была совершена накануне праздника Дня защиты детей, и назвала случившееся тяжелой трагедией. По ее словам, такими действиями Киев предпринимает попытки запугать мирных жителей.

Удар БПЛА повредил четыре многоквартирных дома и около шести-восьми легковых автомобилей, добавила глава округа.

Все пострадавшие сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что ребенок не выжил после атаки ВСУ в Геническе. Секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко отметил, что жертвой удара стал ребенок 2020-го года рождения. На тот момент сообщалось о шести раненных гражданах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль резко усилил наступление в Ливане, захватив крепость крестоносцев. Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН

    Ударные дроны ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в российском регионе

    Ставшее местом массового отравления кафе закрыли

    Россияне попали в ловушку на Бали из-за прилива

    Россиянам назвали способы восстановления машин после подтоплений

    Стало известно о готовности Ирана запустить еще больше ракет по Израилю

    Теннисистка Андреева вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

    Лукашенко заявил об «одной очень серьезной цели» на Украине в ответ на угрозы Зеленского

    Иран добрался до подземных ракетных баз после атак США

    АвтоВАЗ объяснил значение трех букв в названии своего нового автобренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok