Ударные дроны ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в российском регионе

Семякина: Жертвой атаки ВСУ в Геническе стал ребенок, еще 10 человек пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку ударными дронами на город Геническ Херсонской области. В результате погиб ребенок, еще 10 мирных жителей пострадали, о чем рассказала глава Генического муниципального округа Юлия Семякина, пишет РИА Новости.

Удар беспилотниками пришелся на четыре многоквартирных дома, уточнила чиновница. «Пострадали 11 жителей Генического муниципального округа. В том числе ребенок. Ребенок, к сожалению, погиб», — сообщила Семякина.

Она подчеркнула, что атака была совершена накануне праздника Дня защиты детей, и назвала случившееся тяжелой трагедией. По ее словам, такими действиями Киев предпринимает попытки запугать мирных жителей.

Удар БПЛА повредил четыре многоквартирных дома и около шести-восьми легковых автомобилей, добавила глава округа.

Все пострадавшие сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что ребенок не выжил после атаки ВСУ в Геническе. Секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко отметил, что жертвой удара стал ребенок 2020-го года рождения. На тот момент сообщалось о шести раненных гражданах.