Ребенок стал жертвой атаки ВСУ в российском регионе

Василенко: Ребенок не выжил после атаки ВСУ в Геническе

Ребенок не выжил после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геническу 31 мая. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, передает ТАСС.

Он рассказал, что жертвой удара стал ребенок 2020-го года рождения. Ранения получили еще шесть мирных граждан.

Также под удар попала школа бокса в Энергодаре Запорожской области. Как рассказал мэр города Максим Пухов, в результате атаки было повреждено остекление здания школы, а также пострадал автобус и находившиеся поблизости автомобили.

Ранее украинские войска ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. В результате атаки были уничтожены шесть автобусов и две «Газели».