Трамп сосредоточился на Украине

Трамп заявил, что сосредоточился на урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что сосредоточился на урегулировании украинского конфликта, в то время как вопрос Ирана отошел на второй план. Его выступление транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«Мы были сосредоточены на Иране, теперь он отходит на второй план», — подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что Россия и Украина должны заключить соглашение. По его словам, США не имеют отношения к происходящему на Украине, но будут «делать все возможное», чтобы урегулировать конфликт.

Ранее Трамп сообщил, что уже провел одну встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и проведет еще одну позднее во вторник, 16 июня.

