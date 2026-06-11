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13:10, 16 июня 2026Мир

Трамп сосредоточился на Украине

Трамп заявил, что сосредоточился на урегулировании украинского конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сосредоточился на урегулировании украинского конфликта, в то время как вопрос Ирана отошел на второй план. Его выступление транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«Мы были сосредоточены на Иране, теперь он отходит на второй план», — подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что Россия и Украина должны заключить соглашение. По его словам, США не имеют отношения к происходящему на Украине, но будут «делать все возможное», чтобы урегулировать конфликт.

Ранее Трамп сообщил, что уже провел одну встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и проведет еще одну позднее во вторник, 16 июня.

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