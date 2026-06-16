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13:11, 16 июня 2026Путешествия

Хитрость продления россиянами безвиза в Сербии раскрыли

Yle: Отдыхающие в Сербии россияне пешком пересекают границу страны для продления безвиза
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: BalkansCat / Shutterstock / Fotodom

Туристам из России предлагают «визовые поездки», чтобы увеличить время нахождения в Сербии. Хитрость продления россиянами безвиза в стране на Балканском полуострове раскрыла телерадиокомпания Yle.

По данным источника, безвизовый режим с Россией породил в Сербии актуальную бизнес-концепцию: отдыхающих, у которых подходит к концу 30-дневный срок безвизового нахождения в стране, собирают в группы и на микроавтобусе отвозят к границе другой страны, чаще всего в Боснию и Герцеговину.

Россияне пешком пересекают сербскую границу, несколько минут стоят на погранпереходе и возвращаются, чтобы получить новый штамп в паспорте, дающий право остаться в стране еще на месяц.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще выбирать Сербию как самостоятельный вариант для путешествия. В АТОР уточнили, что россиян привлекает это направление доступностью прямых рейсов и безвизовым въездом.

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