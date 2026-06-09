Россияне стали чаще выбирать одну страну Европы для путешествий

АТОР: Россияне стали чаще выбирать Сербию как самостоятельный вариант для путешествия

Российские туристы стали чаще выбирать одну страну Европы для путешествий — речь идет о Сербии. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что Сербия перестала восприниматься соотечественниками как вынужденная альтернатива другим европейским государствам. Сегодня ее выбирают как самостоятельный вариант для путешествия. В АТОР уточнили, что россиян привлекает это направление доступностью прямых рейсов и безвизовым въездом.

«За последний год мы видим, что спрос держится на уверенном, ровном уровне без резких колебаний. Это говорит о том, что направление прочно закрепилось в предпочтениях наших туристов», — отметили в ITM Group. Несколько туроператоров также рассказали, что интерес к Сербии среди клиентов из России в этом году оказался выше среднерыночного. Так, спрос на отдых в стране вырос на 61 процент по сравнению с 2025 годом у «Русского Экспресса». Средняя стоимость поездки на человека при этом составляет около 160 тысяч рублей.

Ранее тревел-блогер, ирландец с русско-армянскими корнями, назвал самые доброжелательные к россиянам страны мира. В его списке оказались Сербия, Монголия, Вьетнам и Греция.