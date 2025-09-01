Блогер описал несколько стран мира фразой «больше всего любят русских»

Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, назвал самые доброжелательные к россиянам страны мира. Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

На первое место в своем списке автор публикации поставил Сербию. «Тут достаточно сказать: "Я из России", — и у тебя уже плюс 100 очков доверия. Местные вспоминают про "братушек", обнимают, наливают ракию и спрашивают, зачем ты вообще платишь за жилье, если можно жить у них», — такими фразами описал эту страну Тим.

На втором месте в личном рейтинге блогера расположилась Монголия. «Монголы смотрят на русских как на старших братьев, и даже к моей ирландской морде относились тепло, когда слышали русский язык», — признался он.

Ирландец добавил, что во Вьетнаме россиян любят за то, что они когда-то помогали строить в этой стране дороги и школы, а в Камбодже девушки из баров считают русских «чуть ли не мечтой».

Жители Греции уверены, что православие и любовь к веселым застольям автоматически делают их и россиян родственниками, отметил Тим. А на Кубе, по его словам, до сих пор помнят советских специалистов и инженеров.

Другие страны с самым доброжелательным, по мнению автора, отношениям к россиянам — Таиланд, Индия, Болгария и Армения.

«Русских любят везде, где умеют пить, где ценят щедрость и где еще помнят старые связи. Но главное — любят не за паспорт, а за то, как ты себя ведешь», — заключил он.

Ранее российская путешественница побывала в Узбекистане и призналась, что отношение к ее соотечественникам там особенное. По ее словам, местные воспринимают россиян не просто как гостей, а почти как родных.

