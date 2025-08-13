Блогерша описала страну бывшего СССР словами «отношение к россиянам здесь особенное»

Путешествующая по миру россиянка назвала Узбекистан безопасной безвизовой страной, где ее соотечественников ждут, а для поездки нужен только загранпаспорт. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Блогерша, посетившая за год 12 государств, отметила, что в этой стране бывшего СССР отношение к россиянам особенное. «Местные воспринимают нас не просто как гостей, а почти как родных. Пригласят за стол, поделятся историей, расскажут о традициях и культуре», — такими фразами описала она свой опыт.

По ее словам, в старинных узбекских городах ощущение восточной сказки становится почти осязаемым: величественные медресе, изящные мечети, шумные базары, где жизнь бурлит с утра до вечера, и узкие улочки, хранящие дыхание веков.

Путешественница также отметила, что уровень преступности в Узбекистане настолько низкий, что поздним вечером можно без страха гулять по узким улочкам даже одиноким девушкам. Она добавила, что эта страна идеально подходит для бюджетных путешествий — чистые и уютные гостиницы можно найти по цене от тысячи рублей в сутки с включенным завтраком. А плотный обед в ресторане обойдется в 400–500 рублей.

Еще одно преимущество Узбекистана для российских туристов, по мнению автора публикации, — транспортная доступность. Самолеты летают туда не только из Москвы, но и из многих российских городов, а билеты при раннем бронировании стоят недорого.

«Можно ехать с друзьями, с семьей или в одиночку — в любом случае вы будете чувствовать себя в безопасности и в окружении доброжелательных людей», — заключила она.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Узбекистане и раскрыла истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. Она призналась, что ни в одной ситуации во время поездки не почувствовала неприязни или недоверия.