Самый вкусный плов, любовь к русским и красивые мужчины. Почему Узбекистан стал приманкой для туристов из России?

Побывавшая в Узбекистане россиянка рассказала о чувстве безопасности в стране

В 2024 году Узбекистан планирует увеличить поток туристов из России в два раза — до 1,46 миллиона человек. Об этом говорится в постановлении президента страны Шавката Мирзиеева. В 2023 году эту страну бывшего СССР уже посетили 714,2 тысячи отечественных путешественников — этот показатель вырос на 25,8 процента по сравнению с 2022-м. Что привлекает россиян в колоритной республике Средней Азии, а что может шокировать неподготовленных гостей?

Российские туристы выбирают Узбекистан из-за недорогих авиабилетов, уникальной культуры и низких цен

Древние архитектурные памятники, мозаики на стенах мечетей и медресе, восточные базары, яркая национальная одежда, мистическая природа — до всего этого россияне могут добраться прямыми рейсами примерно за четыре часа. Билеты из Москвы до Ташкента в середине мая стоят от 20 тысяч рублей с человека (туда-обратно, без багажа).

Памятник средневековой архитектуры — комплекс Шахи-Зинда в Самарканде Фото: Актан Темирканов / Sputnik / РИА Новости

Отдых в самой стране тоже обойдется значительно дешевле, чем на многих популярных заграничных курортах.

«В Узбекистане относительно недорого все. Но очень уж много всяких колоритных сувениров и классных вещей: ковры, которые ткут так же, как и сотню лет назад, расписные тарелки, халаты с национальными узорами. Если честно, Узбекистан — единственная страна, из которой мне захотелось увезти обратно чемоданы клевых вещей», — рассказала автор блога «Путешествия с фотокамерой» Елена Лисейкина.

Однако стоит иметь в виду, что на многих местных рынках и в магазинах торговцы завышают цены для туристов. «Несколько раз я замечала, что за один и тот же товар я отдавала больше купюр, чем местные. Потом я узнала, что узбеки очень любят торговаться, для них это игра. Они накручивают цены в два раза, с расчетом на то, что ты с ними поторгуешься», — поделилась автор блога «Лайк Трэвел Путешествия».

Отношение местных к гостям — еще одна причина, по которой россияне хотят возвращаться в Узбекистан

Большинство путешественников, которые бывали в Узбекистане, отмечают, что местные жители отличаются неподдельным гостеприимством. Тревел-блогерша Елена Лисейкина призналась, что настойчивые и искренние приглашения в гости в этой стране — это обычное дело. По словам россиянки, один раз жительница Узбекистана просто так подошла к ней на улице и предложила выпить чаю, а таксисты говорили: «Давай отвезу к себе домой, жена обедом накормит».

По улицам городов просто невозможно спокойно ходить: к тебе будут подходить, знакомиться, узнавать, откуда ты, предлагать помощь, когда она нужна и не нужна, звать в гости, пытаться угостить и накормить. При достаточной смелости и общительности можно без проблем пожить в доме у местных и побывать на семейных торжествах Елена Лисейкина автор блога «Путешествия с фотокамерой»

Путешественница также рассказала, что она «совершенно спокойно бродила по улицам даже поздней ночью и ранним утром» и чувствовала себя в безопасности.

Еще одна российская туристка, Анастасия Зернова, тоже обратила внимание на особое отношение жителей Узбекистана к приезжим. «Старшее население очень уважительно относится к русским гостям, мы пришли в одно популярное заведение, нас встретил управляющий в возрасте и несмотря на то, что мест не было, он все равно придумал, как нас накормить», — удивилась она.

Площадь с комплексом двух старинных медресе в городе Хива Фото: Igor Dymov / Shutterstock / Fotodom

Россияне приходят в восторг от узбекской кухни

Еще одна причина любви российских туристов к Узбекистану — местная еда. Самса, лаваши, плов, баранина, кебабы, шашлыки, разнообразные сладости — все это не оставляет равнодушными любителей гастротуризма. Автор блога «Соло путешествия» Елена отметила, что попробовала самый вкусный плов в жизни в Центре плова в Ташкенте.

«Это какое-то удивительное место. Представьте, в огромных казанах непрерывно целый день делают плов. Казанов штук десять, и в каждом можно увидеть разные этапы плова: в одном только разжигают огонь, в другом поджаривают лук и морковку, и так каждый шаг, а на финальной стадии все раскладывают по тарелкам и раздают людям», — поделилась блогерша.

Она добавила, что сам процесс приготовления представляет собой яркое и впечатляющее зрелище.

Традиционный узбекский завтрак на террасе Traditional Uzbek breakfast served on the terrace.. Фото: monticello / Shutterstock / Fotodom

При этом цены на еду, по рассказам туристов, совсем не кусаются, несмотря на огромные порции. Автор блога TrueStory Travel зашел в столовую на базаре в Ташкенте и поел там «за копейки».

«На каждом узбекском базаре имеется чайхана (а иногда и несколько), где можно купить первые и вторые блюда. Обычно в таких узбекских столовых готовят шурпу, лагман и плов, жарят кебаб и пекут самсу», — рассказал путешественник, добавив, что огромная тарелка плова обошлась ему примерно в 100 рублей.

Более того, местные торговцы угостили россиянина чаем. «Если бы у нас в РФ готовили также вкусно и дешево, я бы точно перестал дома питаться», — написал он.

Россиянкам посоветовали остерегаться красивых узбеков

Влюбляют в себя российских путешественниц не только узбекская кухня и гостеприимство, но и местные мужчины. Одна туристка даже призвала соотечественниц их остерегаться.

Подруга мне говорила, что узбеки — очень красивые и обаятельные мужчины, не оставят без внимания красавиц из России, так оно и было! Всегда получала много комплиментов, и даже подарочки по мелочи дарили, всегда улыбались и предлагали помочь, если это нужно Елена автор блога «Лайк Трэвел Путешествия»

Блогерша также рассказала, что большинство встречавшихся ей узбеков были очень общительными и любопытными, поэтому во время разговоров с ними она не замечала, как пролетает время. Кроме того, она предупредила, что отказываться от предложенной местными жителями помощи не стоит, поскольку это может их сильно оскорбить.

Впечатление от поездки могут испортить хаос на дорогах и проблемы с электричеством

По отзывам туристов, в Узбекистане пешеходам передвигаться довольно опасно. Так, читательница портала «Тонкости туризма» Ольга Гайфулина, переехавшая в Ташкент, пожаловалась, что в городе много машин, но при этом порядка на дорогах никакого.

«Пешеходов не пропускают, а сами они нередко ходят в отместку на красный. Перестроение из крайнего левого ряда в крайний правый без всякого предупреждения — норма. Неудивительно, что в городе остро стоит проблема аварий, в том числе с участием пешеходов», — отметила она.

Другая проблема, о которой говорят гости страны, — перебои с электричеством и водой. «Пусть вас не обманывает тот факт, что вы в столице — самом продвинутом городе государства. Проблемы со светом и водой тут бывают такие, словно вы живете в отдаленном селе в России. Причина — изношенные инженерные системы», — пояснила Гайфулина.

Некоторых путешественников может удивить быт в узбекских кишлаках за пределами городов. Например, главная комната в доме, где люди не только едят за столом, но еще готовят, проводят время вместе и даже спят. Автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» была шокирована системой оплаты счетов за газ и свет.

«Если у нас в России мы платим по квитанциям раз в месяц, то узбекистанцы пополняют счет специальной карточки на ту сумму, которая у них есть на руках. Им включают свет и газ, и, как только деньги на балансе заканчиваются, все вырубают», — удивилась блогерша, добавив, что если у семьи в какой-то момент нет денег, то она останется без света и отопления.

Еще одна местная особенность, которая может показаться необычной россиянам, — в Узбекистане не принято, чтобы мужчина общался с девушкой, у которой есть супруг. «Если вы вдвоем с мужем путешествуете, то будут обращаться только к нему, меню приносить ему и еду тоже. Мол, пусть сам решает, что вы будете есть и будете ли вообще есть сегодня (шутка)», — предупредила туристка Анастасия Зернова.

