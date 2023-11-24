Россиянин описал поход в столовую в Узбекистане фразой «поел за копейки»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Узбекистане и описал поход в местную столовую фразой «поел за копейки». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, если турист хочет попробовать в среднеазиатской стране вкусную и недорогую еду, то в первую очередь ему надо искать ее на базаре. Помимо полноценных столовых, там находится и большое количество маленьких точек общепита.

«Узбеки просто ставят мангал посреди тротуара и жарят на нем шашлык, — пояснил он. — Кто-то устанавливает фритюрницу и готовит выпечку — например, пирожки, беляши и сосиски в тесте. Такая еда очень хорошо подходит для небольшого перекуса».

Однако, если же отдыхающим хочется полноценного обеда, то им необходимо заглянуть в местную столовую, считает россиянин. «На каждом узбекском базаре имеется чайхана (а иногда, и несколько), где можно купить первые и вторые блюда. Обычно, в таких узбекских столовых готовят шурпу, лагман и плов, жарят кебаб и пекут самсу».

Блогер отметил, что огромная тарелка плова обошлась ему примерно в 100 рублей. Более того, местные торговцы угостили его чаем. «Если бы у нас в РФ готовили также вкусно и дешево, я бы точно перестал дома питаться, — написал он. Хотя, сколько раз пробовал плов за пределами Узбекистана — так же вкусно нигде не готовят».

Ранее в ноябре этот же российский тревел-блогер побывал на самом большом рынке в Узбекистане — базаре Чорсу — и удивился нескольким местным продуктам, которых он не встречал на родине. Путешественник рассказал, что, во-первых, на прилавках ему попалось много корейских салатов. Помимо «корейской моркови», там продавались «корейские огурцы» и «корейский коровий желудок».

