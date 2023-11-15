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07:31, 15 ноября 2023Путешествия

Россиянин побывал на рынке в Узбекистане и удивился нескольким продуктам

Фото: Unsplash

Российский тревел-блогер побывал на самом большом рынке в Узбекистане — базаре Чорсу — и удивился нескольким местным продуктам, которых он не встречал на родине. Своими впечатлениями путешественник поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что, во-первых, на прилавках ему попалось много корейских салатов. Помимо «корейской моркови», там продавались «корейские огурцы» и «корейский коровий желудок».

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Еще один поразивший его продукт — домашние макароны. Блогер пояснил, что такая лапша уже сварена, ее нужно только обдать кипятком, после чего получается полноценный гарнир. «Очень удобно для местных домохозяек, чтобы экономить время на готовку», — добавил россиянин.

Путешественник также похвалил местную конскую колбасу, в качестве начинки которой используются мясо и жир лошади, а роль оболочки выполняет кишечник. «Узбеки знают толк во вкусной еде», — написал автор.

Кроме того, блогер отметил тушенку из конины, копченое баранье сало и большое количество сортов риса.

«Вообще базар Чорсу вызывает удивление не только у туристов из России, но и у всех прочих иностранцев. Специально для европейцев даже устраиваются групповые экскурсии», — поделился автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша поехала в Узбекистан и раскрыла место с самым вкусным пловом в ее жизни. Она заявила, что лучше всего это блюдо готовят в Центре плова в Ташкенте.

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      Марина Черняк
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