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00:18, 16 июля 2026Мир

Стало известно об обсуждении Трампом самой опасной фазы войны с Ираном

WSJ: Трамп рассматривает вариант захвата иранских островов в Персидском заливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется к усилению военных действий против Ирана после обсуждений ситуации с подчиненными. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Расмотренные Трампом варианты включают: нанесение более мощных авиаударов, отправку наземных сил для захвата иранского острова Харк и других островов близ Ормузского пролива. При этом президент Штатов пока не желает задействовать войска для захвата Харка и нефтяной промышленности Ирана, полагают некоторые источники WSJ.

Однако если эти планы будут им одобрены, такое решение положит начало «самой опасной фазе почти пятимесячной войны», говорится в статье.

Ранее FT написало, что стратегия Дональда Трампа в отношении Ирана неясна и сопряжена с серьезными экономическими и политическими рисками в преддверии промежуточных выборов. Военные риски заключаются в том, что возобновление ударов может привести к эскалации конфликта.

Также СМИ считают, что решение Дональда Трампа отказаться от введения 20-процентных пошлин за проход через Ормузский пролив говорит о его растерянности в отношении войны с Ираном.

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