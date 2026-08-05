Российский авторынок в июле установил рекорд

Впервые с начала года продажи в России превысили 122 тысячи машин за месяц

В июле 2026 года в России было продано 122,1 тысячи новых легковых машин. Аналитики агентства «Автостат» отметили, что показатель стал максимальным месячным результатом в текущем году. Предыдущий максимум принадлежал апрелю — тогда реализовали 117,5 тысячи автомобилей. С марта рынок каждый месяц преодолевает отметку в 100 тысяч единиц.

Июльские продажи оказались на 5 процентов выше июньских (116,3 тысячи машин). Однако в сравнении с июлем 2025 года, когда было продано 120,6 тысячи машин, прирост составил лишь 1,2 процента. По итогам семи месяцев 2026 года суммарный объем достиг 730,7 тысячи автомобилей, что на 12,2 процента больше, чем за тот же период годом ранее.

Отечественная марка Lada остается абсолютным лидером. Ее доля в середине лета равнялась 23,94 процента (29 227 единиц). Лучшим среди иностранных брендов снова стал Haval (15 606). Далее расположились Tenet (12 550), Geely (8340) и Changan (5459). Шестую строчку занял белорусский Belgee (4891). В десятку лидеров также попали Jetour (4387), Toyota (3724), Mazda (3090) и GAC (1928).

В модельном рейтинге первое место удерживает семейство Lada Granta, включая модификации на ее платформе, — 11 086 проданных автомобилей. По сравнению с июлем 2025 года это на 15 процентов меньше. На второй позиции оказался Haval Jolion с ростом продаж на 29,7 процента (7202). Следом идут Tenet T7 (6965), семейство Lada Vesta (5962 машины, снижение на 10,7 процента), а также новый Tenet T4L (4051).

В десятку также вошли Lada Niva Travel (3491, рост на 37,7 процента), Lada Iskra (3388), Mazda CX-5 (2916 единиц, рост в 6,9 раза), Belgee X50+ (2902) и Haval M6 (2637, рост на 14,5 процента).

Ранее стало известно, что три китайские компании попали в десятку крупнейших автопроизводителей мира. Речь о BYD, Geely и Chery.