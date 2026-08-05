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15:41, 5 августа 2026МирЭксклюзив

ЕС предрекли тайные закупки энергоносителей у России

Аналитик Саливон: Страны ЕС могут расширить закупки энергоносителей из России на фоне жары
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) могут расширить закупки энергоносителей из России на фоне аномальной жары в Европе. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступила эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арина Саливон.

Отдельные страны могут попытаться найти дополнительные источники, включая расширение закупок российских энергоносителей, однако говорить об этом как о принятом решении преждевременно

Арина Саливонэксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

По мнению Саливон, на фоне энергетического кризиса из-за аномальной жары страны ЕС могут нарушить принцип солидарности в вопросе антироссийских санкций и пойти на дополнительные закупки энергоносителей из России. При этом аналитик подчеркнула, что этот сценарий является одним из нежелательных для европейских лидеров и если будет реализован, то в тайне от общественности. Она также отметила, что в настоящий момент уже можно говорить о проявлении последствий кризиса в странах Евросоюза, в том числе и для Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о решении полностью остановить АЭС «Пакш» впервые за 44 года ее функционирования. Политик подчеркнул, что речная вода Дуная необходима для охлаждения реакторов, и ее недостаток делает дальнейшую работу станции невозможной.

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