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15:46, 5 августа 2026Экономика

Лошади начали разгуливать под окнами дома в Новой Москве и попали на видео

Несколько лошадей увидели под окнами дома в Новых Ватутинках в Москве
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Жители района Новые Ватутинки в ТиНАО Москвы заметили под окнами шествие лошадей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва М125».

На опубликованных кадрах несколько лошадей спокойно идут по двору под окнами дома.

О выпасе сообщалось и ранее. В июле в районе Новых Ватутинок жители также видели животных. Стало известно, что те мусорят, заглядывают в подъезды, гуляют по детским площадкам и мешают проезду. Хозяин табуна Николай Романов утверждал, кто кони не опасны для людей — они дрессированные и нападать не будут. А продукты их жизнедеятельности должны убирать местные коммунальщики, уверен хозяин стада.

Также ранее на ночной выгул лошадей пожаловались жители столичных Патриарших прудов.

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