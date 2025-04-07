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18:48, 7 апреля 2025Экономика

Жители Патриарших в Москве пожаловались на стук копыт по ночам

Жители Патриарших прудов в столице пожаловались на ночной выгул лошадей
Мария Черкасова

Фото: Soledad Lorieto / Unsplash

Жители Патриарших прудов в Москве пожаловались на стук копыт по ночам, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители Малой Бронной рассказали, что борются с лошадьми, которых выгуливают под окнами, с начала марта. Выгул происходит каждую ночь, часто в районе 1:00-2:00 часов. Из-за цоканья копыт люди не могут открыть окна в квартиру и испытывают проблемы со сном.

«Ипподром, а не центр города. Удар копыт по плитке — невыносимо. Издеваются над лошадьми, коням не место в центре города на тротуарах и проезжей части. Это опасно для людей и животных», — пожаловались жители.

Они также заявили, что после прогулок придомовая территория часто бывает взрыта копытами, на ней остаются экскременты. Жители писали обращение в полицию, Мосгордуму и другие инстанции, пока это никак не повлияло на решение проблемы.

Ранее в Кисловодске лошади съели новый городской газон и разозлили мэра Евгения Моисеева.

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