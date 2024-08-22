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18:37, 22 августа 2024Экономика

Лошади съели новый газон и разозлили мэра российского города

В Кисловодске лошади съели новый городской газон и разозлили мэра

Фото: Shawn Hamilton / Shutterstock / Fotodom

В Кисловодске нашли владельцев лошадей, который испортили новый газон в недавно благоустроенном районе. Животные съели и вытоптали траву, чем разозлили мэра Евгения Моисеева, сообщает издание «Подъем».

Речь идет о районе Старого озера, на благоустройство которого власти российского города потратили 500 миллионов рублей. По словам Моисеева, территорию обновили впервые за 70 лет — сделали газон, поставили скамейки и положили плиточное покрытие.

«Там была просто поляна, лес, высушенное озеро, мы его в том году ввели в эксплуатацию, гидротехнические сооружения реконструировали, но озеро было без благоустройства, и больше года мы его благоустраивали», — добавил мэр.

Глава города заявил, что всегда поражался хамству и безразличию собственников скота, когда они выпускают животных в город. Моисеев назвал сложившуюся ситуацию позором. «Владелец найден, будет составлен протокол, в настоящее время специалисты занимаются составлением протокола об административном правонарушении», — заключил мэр.

Животные портят газон в Кисловодске не впервые. В ноябре 2023 года негодование властей вызвали коровы, которые съели траву на территории мемориального комплекса «Журавли».

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      Нина Ташевская
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