Съевшие газон коровы возмутили мэра российского города

Мэр Кисловодска Моисеев возмутился съевшими газон у мемориала коровами

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев возмутился съевшими газон у мемориала коровами. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале главы российского города.

Моисеев опубликовал видео, на котором животные лежат на траве на территории мемориального комплекса «Журавли». До этого, по его словам, газон был ухоженным. «Недавно направили в краевую Думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и "вкусных" газонах и улицах», — заявил мэр.

Глава города выразил надежду на поддержку со стороны депутатов и на скорое устранение проблемы. «А пока остается только продолжать биться с ветряными мельницами», — заключил Моисеев в попытках пристыдить собственников скота.

Ранее коровы, с большим трудом переходящие скользкую дорогу под Магнитогорском Челябинской области после ледяного дождя, попали на видео.