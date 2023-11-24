Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:50, 24 ноября 2023Среда обитания

Съевшие газон коровы возмутили мэра российского города

Мэр Кисловодска Моисеев возмутился съевшими газон у мемориала коровами
СюжетИзменения в законодательстве:

Кадр: Telegram-канал Евгения Моисеева

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев возмутился съевшими газон у мемориала коровами. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале главы российского города.

Моисеев опубликовал видео, на котором животные лежат на траве на территории мемориального комплекса «Журавли». До этого, по его словам, газон был ухоженным. «Недавно направили в краевую Думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и "вкусных" газонах и улицах», — заявил мэр.

Глава города выразил надежду на поддержку со стороны депутатов и на скорое устранение проблемы. «А пока остается только продолжать биться с ветряными мельницами», — заключил Моисеев в попытках пристыдить собственников скота.

Ранее коровы, с большим трудом переходящие скользкую дорогу под Магнитогорском Челябинской области после ледяного дождя, попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заинтересовался тоннами затопленного в Балтике химоружия. Что за боеприпасы лежат на дне и зачем их поднимать?

      Киев снял статус «спонсора войны» с переставших возить российскую нефть компаний

      Банда грузин попалась на краже редких книг Пушкина во Франции

      Лукашенко предлагал Сапеге выйти замуж за Протасевича. Почему женитьба не состоялась?

      Зумеры признали популярные у старшего поколения лосины устаревшими

      Полиция изъяла 40 килограммов наркотиков у прятавших пакеты в лесу россиян

      В Кремле заявили об ответных мерах России на расширение НАТО

      В Москве 17-летний подросток обвинил уроженца Чечни в изнасиловании

      Популярный комик описал опыт участия в КВН словами «жестко пили»

      Власти города в России подарили плохо видящей матери участника СВО гнилые овощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости