Коровы на льду в российском регионе попали на видео

Коровы на льду под Магнитогорском попали на видео

Коровы, с большим трудом переходящие скользкую дорогу под Магнитогорском (Челябинская область) после ледяного дождя, попали на видео. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило местное издание «Верстов.Инфо».

По информации источника, на юге Челябинской области в среду, 22 ноября, прошел ледяной дождь. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно наблюдать, как стадо животных переходит обледенелую трассу. Коровы поскальзываются на льду и падают.

Ранее в ноябре стало известно, что жители города Петрозаводска испугались «кровавых» сосулек. Такие сосульки заметили на крыше дома на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. Снег на дорогах и стены дома также окрасились неизвестным веществом.