Жители российского города испугались «кровавых» сосулек

В Петрозаводске появились красные сосульки

В Петрозаводске появились сосульки, выкрашенные в красный цвет. Необычное явление напугало жителей российского города, об этом сообщает издание «Daily Карелия».

Такие сосульки заметили на крыше дома на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. «Первой мыслью было то, что кто-то рано стал отмечать Хэллоуин, второй — что кого-то прикончили на крыше, третьей — что уже город плачет кровавыми слезами от того, что летние ремонты не могут закончиться до сих пор», — сказала местная жительница.

Снег на дорогах и стены дома также окрасились неизвестным веществом. Горожане предполагают, что это произошло из-за строительных работ на крыше. Несколько дней назад рабочие покрыли поверхность пропиткой красного цвета от влаги и гниения, а после обработанные балки попали под сильный снегопад. Позже снег растаял, и вода смыла часть пропитки, из-за чего образовались необычные сосульки.

Ранее в Карелии сняли на видео красную реку. Вода окрасилась из-за масштабного выброса отходов во время большого забоя рыбы.