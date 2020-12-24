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Кровавую реку в российском лесу сняли на видео

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В Карелии в одном из лесов появилась кровавая река. Местная жительница сняла ее на видео, ролик публикует «360».

На появившихся в сети кадрах видно, что окрашенная в красный вода вытекает из трубы. «Страшная у нас тут история достаточно. В этом году мы первую видеосъемку сделали 18 декабря. Связано это было с масштабным выбросом отходов во время большого забоя рыбы», — рассказала телеканалу местная жительница Мария. По ее словам, в воду попадает не только кровь, но и внутренности рыб.

Глава Поповпорожского сельского поселения Антонина Клюкина заявила «360», что администрация разбирается в ситуации. «Все контролирующие органы уже выезжали, все пробы взяли — разбираются. (…) Тема наличия или отсутствия очистных [сооружений] неоднократно поднималась. Над ней работают», — отметила она.

Ранее, в ноябре 2019 года, во Владивостоке позеленела река Объяснения. Местные жители сняли это на видео. Жители заподозрили в случившемся участие ТЭЦ-2 — оттуда в реку сбрасывается подогретая технологическая вода. Сообщалось, что прокуратура начала проверку.

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