Позеленевшая река в российском городе попала на видео

Во Владивостоке днем 12 ноября позеленела река Объяснения. Местные жители сняли инцидент на видео, его опубликовало издание VL.ru.
На кадрах видно воду ярко-зеленого цвета, которую автор записи сравнил с «антифризом». Отмечается, что река впадает в бухту Золотой рог.
Жители заподозрили в случившемся ТЭЦ-2 — оттуда в реку сбрасывается подогретая технологическая вода. В пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании сообщили, что на объекте не было аварийных и нештатных ситуаций. Там добавили, что на ТЭЦ не используют химические реагенты, которые могли бы окрасить воду.
Прокуратура начала проверку инцидента, сообщает «Интерфакс».
Ранее в Тульской области природоохранная прокуратура начала проверку после появления видео, на котором в районе Косогроского металлургического завода заснято облако сиреневого цвета. Очевидцы также сообщили, что рядом с предприятием пахнет метаном.