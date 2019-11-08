Окутавший российский город сиреневый туман засняли на видео

Природоохранная прокуратура Тульской области начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором в районе Косогорского металлургического завода в поселке Косая Гора запечатлено облако, окрашенное в сиреневый цвет. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает «Интерфакс».

Также сообщается о появлении рядом с предприятием запаха метана.

По словам старшего помощника прокурора региона Ирины Бацейкиной, пыль могла образоваться при выгрузке окатышей, содержащих железо. Она отметила, что на предприятии побывали сотрудники природоохранной прокуратуры, которые взяли пробы. Помимо этого планируется провести забор новых проб в субботу. На самом заводе пока никак не прокомментировали данную информацию.

«Косогорский металлургический завод» основан в 1897 году и является одним из старейших металлургических предприятий России. На сайте предприятия отмечается, что оно производит высокочистый доменный чугун, ферромарганец, продукцию промышленного и художественного литья, а также шлаковый щебень и кирпич.

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