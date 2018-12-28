Ночное небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-голубой

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Пульсирующий ярко-голубой свет залил небо над Нью-Йорком в ночь на 28 декабря, позднее выяснилось, что его источник — взорвавшийся трансформатор на электростанции в Квинсе. Об этом сообщает NBC New York.

Многие жители ближайших к Квинсу районов вышли из домов и выкладывали в соцсети фотографии и видео странного свечения. В некоторых частях города оно было таким ярким, что на улицах стало светло, как днем. Необычное явление длилось несколько минут. Власти заверили горожан в том, что инцидент никак не связан с инопланетянами — город осветил пожар на электростанции в Квинсе, где взорвался трансформатор.

Сообщается, что в ходе пожара никто не пострадал. Экстренным службам удалось быстро локализовать возгорание, и оно не нанесло слишком большого ущерба. Причиной называют неправильную работу оборудования.

Из-за пожара на некоторое время отключилось электричество в аэропорту Ла Гуардия, тюрьме на острове Райкерс пришлось задействовать резервные генераторы, а поезда на одной из веток городского метро ходили с опозданием.

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