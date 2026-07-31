Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:42, 31 июля 2026Силовые структуры

Повторный допрос помог раскрыть совершенное 20 лет назад преступление

В Красноярском крае пройдет суд над мужчиной за убийство в 2006 году
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела о расправе над местным жителем, которая произошла летом 2006 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В 2026 году правоохранители повторно проанализировали материалы дела. Ключевой деталью стало отсутствие следов борьбы на месте обнаружения тела, из чего следует, что преступление произошло в другом месте, а потерпевшего туда перенесли.

В результате в поле зрения попал 47-летний житель Красноярска. В 2006 году он утверждал, что случайно проезжал мимо на мотоцикле, а его родственники подтвердили алиби. Однако повторные допросы выявили противоречия. Следователи убедили мужчину признаться.

Правоохранители установили, что 1 июня 2006 году фигурант во время ссоры избил знакомого в гараже, а затем вывез его без сознания на мотоцикле и оставил в промзоне. Экспертиза подтвердила его показания. Дело направлено в суд.

Ранее в селе Танхой Бурятии мужчина в маске и с топором напал на 42-летнего водителя ради 15 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пожар уничтожил склад DNS во Владивостоке. Огонь охватил 5000 «квадратов». Что известно о ЧП?
    В ЕГЭ по истории добавят устную часть
    Изменения в правилах ОСАГО и квитанциях ЖКХ, выплаты самозанятым и все налоги в одном месте. Что изменится в России с 1 августа?
    Украине предрекли потерю возможности повлиять на исход конфликта
    Украина атаковала логистический центр в тысяче километров от границы
    Женщина пережила 10-минутную остановку сердца и рассказала о видениях ледяного человека
    На Украине заявили о замирании фронта
    Россия вышла в лидеры по добыче осетровых
    Опубликованы кадры мощного пожара на складе во Владивостоке
    Россия поможет одной стране в случае провокаций со стороны Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok