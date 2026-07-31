Повторный допрос помог раскрыть совершенное 20 лет назад преступление

В Красноярском крае пройдет суд над мужчиной за убийство в 2006 году

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела о расправе над местным жителем, которая произошла летом 2006 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В 2026 году правоохранители повторно проанализировали материалы дела. Ключевой деталью стало отсутствие следов борьбы на месте обнаружения тела, из чего следует, что преступление произошло в другом месте, а потерпевшего туда перенесли.

В результате в поле зрения попал 47-летний житель Красноярска. В 2006 году он утверждал, что случайно проезжал мимо на мотоцикле, а его родственники подтвердили алиби. Однако повторные допросы выявили противоречия. Следователи убедили мужчину признаться.

Правоохранители установили, что 1 июня 2006 году фигурант во время ссоры избил знакомого в гараже, а затем вывез его без сознания на мотоцикле и оставил в промзоне. Экспертиза подтвердила его показания. Дело направлено в суд.

Ранее в селе Танхой Бурятии мужчина в маске и с топором напал на 42-летнего водителя ради 15 тысяч рублей.