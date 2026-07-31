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08:33, 31 июля 2026Мир

Успех плана Трампа по ХАМАС оказался под сомнением

Politico: Реализация соглашения о разоружении ХАМАС может оказаться под вопросом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Реализация соглашения о разоружении палестинского движения ХАМАС, о котором объявил президент США Дональд Трамп, может отказаться под вопросом, поскольку она зависит от выполнения сторонами ряда важных обязательств. Об этом пишет Politico.

Когда представители США и Совета мира сообщили журналистам, что процесс разоружения ХАМАС начнется примерно в следующем месяце, член делегации движения заявил, что оно не будет разоружаться до тех пор, пока Израиль не завершит вывод своих войск из сектора Газа.

«Это, по-видимому, противоречит заявлению президента Дональда Трампа, который написал в социальной сети Truth Social, что "как только разоружение будет завершено, израильские войска уйдут"», — говорится в материале.

Несмотря на то, что представители США заявили, что ХАМАС через посредников согласился с рамочным текстом, нередко движение заявляет обратное после свершившегося факта. Также не было немедленного подтверждения из Израиля, а израильские представители ранее заявляли, что не уйдут, пока ХАМАС не разоружится.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении палестинского движения ХАМАС и других группировок в секторе Газа. По его словам, после завершения разоружения Израиль также выведет свои войска с территории, безопасность которой будут обеспечивать международные стабилизирующие силы.

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