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09:21, 31 июля 2026Россия

Власти раскрыли последствия в российском городе после удара дронов ВСУ

Губернатор Бочаров: На предприятии ТЭК в Волгограде началось возгорание после атаки ВСУ
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

На предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в городе Волгоград началось возгорание после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие последствия удара раскрыл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его комментарий приводит пресс-служба администрации российского региона в «Максе».

Бочаров поделился, что из-за ударов украинских беспилотников зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе.

Кроме того, волгоградский губернатор рассказал о повреждениях на складских помещениях в Дзержинском районе.

Бочаров подчеркнул, что пятерых пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

О массированной атаке украинских дронов на Волгоградскую область сообщили 31 июля.

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